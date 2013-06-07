中国股市：沪综指收挫1.4%续创一个半月最大跌幅，流动性紧张致大盘七连跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海6月7日 - 中国股市沪综指周五收挫1.4%至逾一个月新低，并再创一个半月最大单日跌幅。近日流动性紧张局面加剧，令市场人气涣散，大盘亦出现罕见的七连跌。分析师认为，大盘短期内仍有下探压力，能否止跌企稳还要看即将公布的经济数据表现。
沪综指 收报2,210.898点，大跌31.212点或1.39%；此前收盘低位为5月3日的2,205.5点，最大单日跌幅为4月23日的2.57%。该指数本周累计下跌3.9%，创逾两个月最大单周跌幅。上海A股今日成交额为808亿元人民币，上日为751亿元。
“大盘还是比价弱，资金面偏紧影响了市场的情绪，基本面方面，经济增速下降的容忍度提高对大盘也有压力。”齐鲁证券策略分析师朱礼旭认为。
中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。
沪深300指数 收跌1.73%，报2,484.160点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,479.2点，跌2.20%%，成交584,560手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。