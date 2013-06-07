东京汇市：美元处于守势，静候美国非农就业报告

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3246 1.3245 +0.01 +0.39 1.3194 美元/日圆 96.70 96.94 -0.25 +11.48 86.74 欧元/日圆 128.09 128.40 -0.24 +11.91 114.46 美元/瑞郎 0.9286 0.9292 -0.06 +1.43 0.9155 英镑/美元 1.5596 1.5601 -0.03 -4.03 1.6251 美元/加元 1.0265 1.0261 +0.04 +3.47 0.9921 澳元/美元 0.9509 0.9591 -0.85 -8.51 1.0393 新西兰元/美元 0.7970 0.8020 -0.62 -3.78 0.8283 澳元/日圆 91.950 92.980 -1.11 +2.02 90.130 新西兰元/日圆 77.070 77.730 -0.85 -45.27 140.820 英镑/日圆 150.81 151.24 -0.28 +7.09 140.82 澳元/新西兰元 1.1928 1.1947 -0.16 -4.88 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。