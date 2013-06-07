版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 15:04 BJT

东京汇市：美元处于守势，静候美国非农就业报告

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3246     1.3245      +0.01      +0.39     1.3194
 美元/日圆                         96.70      96.94      -0.25     +11.48      86.74
 欧元/日圆                        128.09     128.40      -0.24     +11.91     114.46
 美元/瑞郎                        0.9286     0.9292      -0.06      +1.43     0.9155
 英镑/美元                        1.5596     1.5601      -0.03      -4.03     1.6251
 美元/加元                        1.0265     1.0261      +0.04      +3.47     0.9921
 澳元/美元                        0.9509     0.9591      -0.85      -8.51     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7970     0.8020      -0.62      -3.78     0.8283
 澳元/日圆                        91.950     92.980      -1.11      +2.02     90.130
 新西兰元/日圆                    77.070     77.730      -0.85     -45.27    140.820
 英镑/日圆                        150.81     151.24      -0.28      +7.09     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1928     1.1947      -0.16      -4.88     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐