澳洲股市：跌至近五个月低位，周线收低3.8%创一年来单周最大跌幅

路透悉尼6月7日 - 澳洲股市周五下跌0.9%，并创一年来单周最大跌幅，因资源股卖压拖累大盘指数跌至近五个月低位。

分析师称，在今日稍晚美国公布就业报告前，投资人倾向减码。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌43.5点至4,737.7点，为1月16日以来最低水准。本周周线收低3.8%，创2012年5月以来单周最大跌幅。

全球第三大金矿商Newcrest Mining Ltd 重挫7.6%至八年低点。此前该公司称由于金价重挫，使其将减计资产价值最高达60亿美元。(完)