澳洲股市：跌至近五个月低位，周线收低3.8%创一年来单周最大跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼6月7日 - 澳洲股市周五下跌0.9%，并创一年来单周最大跌幅，因资源股卖压拖累大盘指数跌至近五个月低位。
分析师称，在今日稍晚美国公布就业报告前，投资人倾向减码。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 跌43.5点至4,737.7点，为1月16日以来最低水准。本周周线收低3.8%，创2012年5月以来单周最大跌幅。
全球第三大金矿商Newcrest Mining Ltd 重挫7.6%至八年低点。此前该公司称由于金价重挫，使其将减计资产价值最高达60亿美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。