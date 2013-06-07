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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 15:00 BJT

法国数据：年内截至4月底预算赤字为668亿欧元，高于上年同期

路透6月7日 - 法国预算部门周五公布的数据显示，法国年内截至4月底的预算赤字为668亿欧元,上年同期为赤字599亿欧元。(完)
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