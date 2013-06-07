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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 15:00 BJT

法国数据：4月贸易逆差持稳于45亿欧元

路透6月7日 - 周五公布的海关数据显示，法国4月贸易逆差为45亿欧元，3月修正后为逆差45亿。(完)
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