《分析师观点2》中国5月人民币新增贷款明显低于预期，经济增长动力显不足

路透上海/北京6月9日 - 中国人民银行周日公布,5月新增人民币贷款6,674亿元，低于此前路透8,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长15.8%，路透调查中值为15.9%。

央行数据并显示，中国5月末人民币贷款余额67.22万亿元，同比增长14.5%，低于路透调查中值14.8%。

此外，5月社会融资规模为1.19万亿元人民币，同比多增424亿元。1-5月社会融资规模为9.11万亿元，比上年同期多3.12万亿元。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国5月社会融资规模1.19万亿元,同比多增424亿元,比上月少5,763亿元 --中国5月新增人民币贷款6,674亿元,路透调查中值为8,500亿元 欲浏览5月数据详情,请点选

以下为市场人士的评论:

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

5月信贷数据低于预期，融资和PPI、CPI等数据显示现在经济增长没有改善，还是比较疲弱的状态，实体经济需求也不强。

最近流动性紧影响因素中，外汇占款下降，热钱流入放缓甚至流出是比较确定的，加上例行缴准等，临时和趋势性因素叠加的结果。从目前市场利率看，已经偏离正常值，政策上没有更紧的必要，甚至可以考虑在未来公开市场上进行一定调节，利率政策方面，我觉得暂时没有降息的必要。还是说要容忍一定程度的经济增长放缓，进行结构性调整，不能看经济不好，就去降息刺激。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

社会融资额环比下降5,700多亿，降幅较大，这一方面再度反映了经济对资金的需求不旺，另一方面，这很可能也与5月份外部资金流入放慢有关。因为随着人民币升值幅度不断累积，外资流入的主观动能下降，而外管局20号文的出台，又使得外资流入受到限制，二者叠加在一起，使外资流入趋势减缓，这从近期人民币兑美元汇率走势也可看到端倪。资金流入放慢，应该会对社会融资活动产生降温的作用。

CPI和PPI的涨幅都低于市场预期。不过，CPI涨幅回落主要是由于食品价格的下降，非食品部分相对比较稳定。另外，PPI的涨幅虽然进一步回落，但回落的幅度并不是很大。

综合社会融资和通胀方面的数据，回落幅度并不剧烈，而且社会融资的适度回落原本就是符合政策意图的，在这种情况下，央行似乎没有必要急于降息或降准，而是会继续观察未来1-2个月的经济数据，如果经济数据继续下滑，则很可能会降息。我们预计下半年宏观经济下滑的趋势还会延续，所以，下半年年降息和降准的可能性都较大。

--汇丰银行中国宏观经济分析师 孙珺玮：

实体经济需求不强，再加上监管层控制表外融资，5月金融数据对经济的支撑比较弱。昨天的贸易数据显示挤水分还是挺显着的，相对应的热钱套利在金融数据中也会被挤出；监管层对银行理财业务的监管，使得信托贷款延续了上月开始的收缩势头；另外，外汇贷款也下来了。

假如按常规信贷投放节奏来看，4、5月的信贷投放力度无疑是偏弱的。监管更谨慎，表外信贷有收缩的压力，金融对经济的支持或不给力。不过，信贷有时滞，至少在二三季度经济稳定还是有条件的。上午公布的物价数据里通缩的苗头有一些。

综合来看，管理层对经济放缓的容忍度在增加，希望把经济水分挤掉，继续改革防风险，未见有明显的刺激。

监管层对表外信贷的控制以及持续时间仍需观察。而政策的支撑需要综合来看，还要看财政政策，财政需要对就业提供一定的支撑。此外，项目审批的节奏也需要观察，这会决定基建和房地产的投资，目前来看，短期经济增长还得靠这两项。

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

新增贷款比较少，企业的贷款增加不多，居民的还是比较高，实体经济不太好，M1增速跌得比M2快，需求比较低迷，票据因为核查的原因，增加偏少，M2还算比较正常，增速比上月略低是因为新增贷款比往年低，整体来看贷款需求偏软。社会融资规模下降主要还是因为贷款比较弱。

外币贷款下来了，因为外汇核查以及购汇力量增强。央行最近的政策很紧，主要是针对同业业务的扩张。李克强总理盘活货币信贷存量是新提法，因此增速上不太可能有扩张的空间，本来M2就高出目标那么多，信贷增长水平能维稳就不错了，央行可能维持中性偏紧的政策，但宏观面不支持很紧。如果经济增速低于7.5%，可能会有很多不良贷款出来。

--联迅证券高级宏观和固定收益分析师 杨为敩：

5月的货币数据低于我们预期，虽然M2数据受到基数作用少量的负面冲击，但关键因素还是整体货币需求的放缓。新增贷款显示整体需求仍显不足，贷款存量增速继续回落，此外，通过我们的观察，外汇占款很有可能继续少增或下降，而外管局新规以及对债券交易帐户的约束则亦使资金流通速率出现减缓。

相比M2来说，M1出现更明显的回落，指示货币活性出现进一步的下降，我们认为随着资本流入的减缓，货币政策已显被动偏紧，我们认为激发存量货币活性无法短期对资金面起到补充作用，而若政策无法有效宽松，经济仍面临通缩风险。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红:

5月人民币新增贷款基本在预期范围内，但企业中长期贷款占比仍然不高，显示企业因需求不乐观，成本偏高，没有动力去增加更多长期投资，整个经济的增长动力亦显不足。降息是大趋势，可以刺激经济，但也会对正在进行中的经济结构调整和房地产调控产生影响，估计央行会扛一扛，近期不太会动。

M2增速小幅回落，但仍处于高位，央行可能认为市场整体资金仍偏宽裕，并不需要更多的流动性，今天银行间市场资金面依然紧张，央行干预的可能性不大，由于财税上缴，以及美联储退出QE预期引发美元走强，热钱流出，还有同一银行理财户不能和自营户交易，拉长了资金在途时间，银行出于谨慎考虑，保有更多的资金，上述各类因素综合起来，整个6月要看资金面的脸色。

去年下半年央行通过逆回购对市场注水，是因为当时外汇占款持续减少，而今年不一样，一季度以来外汇占款大幅增加，不过5月存款数据显示，外币存款有所减少，可能与央行打击套利有关，现在有传外汇占款增速呈快速下降趋势，这会对流动性补给产生影响，具体要等待更多数据，目前央行传递的仍是中性偏紧的政策基调。 --光大证券宏观分析师 钟正生:

首先，5月新增信贷规模明显低于市场预期，且其中较多用于居民按揭贷款，非金融企业中长期贷款起不来。这就说明金融向实体经济输血的渠道仍然不太顺畅。

其次，表外融资收缩明显，呈现结构性分化局面。信托委托贷款下得较快；信贷规模调控下票据冲量需求下降；只有企业债券依然不错，这与部分基建项目陆续上马的背景一致。

最后，M2增速15.8%，符合市场预期，且远高于央行年初制订的目标货币增速。所以，未来央行应该不会因为目前通胀压力弱就放松货币。

--广发银行金融市场部高级交易员 颜岩:

5月社会融资规模低于预期，新增贷款和未贴现票据大幅减少。前者略低于预期，这与全年银行放贷安排有关，也与目前过高的M2有关。实体经济对贷款的需求不会有明显减弱，并且中长期贷款占比还有上涨。未贴现票据下降主要是季节性原因，预计下个月会再度增长。

社会融资规模增速将继续下降，当然不排除6月份的反弹，目前9万亿的增幅略高。M2依然远高于目标值。虽然未来其受基数影响会自然回落，但想要接近13%还需调控。所以数量型的政策放松我们认为不会出现。更大可能是产业政策或价格水平的调节，但目前来看后者的可能性也不大。 **相关背景**

--中国人民银行行长周小川表示，中国有关部门已关注到国际资本的大量流动并着手进行监测，中国不会通过竞争性的货币贬值来提高自己的竞争力。

--建立存款保险制度被诸多中国金融业人士视为利率市场化的必备前提，“相应配套的制度安排”。而最新的央行表态则透露出，中国存款保险制度条件已经具备，可择机出台并组织实施。

--中国央行公开市场本周净投放达1,600亿元人民币，创下四个月来单周新高，但对于缓解近期日益紧张的资金面仍显杯水车薪；而面对流动性困境，央行依然坚守央票发行和正回购操作，则向市场传递出更为明确的数量紧缩信号。