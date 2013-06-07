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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 16:47 BJT

表格：英国4月全球商品贸易逆差缩窄至82.24亿英镑，因进口减少

路透伦敦6月7日 - 英国国家统计局周五公布：

* 4月全球商品贸易逆差为82.24亿英镑(预估为逆差88亿)；3月修正后为逆差91.75亿英镑

* 4月对非欧盟地区的贸易逆差为34.14亿英镑(预估为逆差36亿)；3月修正后为逆差34.69亿英镑

4月 3月 (3月前值) 预估

全球商品贸易收支 -8.224 -9.175 (-9.056) -8.8

对非欧盟贸易收支 -3.414 -3.469 (-3.470) -3.6

对欧盟贸易收支 -4.810 -5.706 (-5.586) --

服务贸易收支 5.645 5.926 (5.926) --

扣除石油及不稳定因素 -7.278 -7.747 (-7.717) --

(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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