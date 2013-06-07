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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 15:58 BJT

日本金融市场：股市收跌但脱离熊市区域，债市走低

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.120%      +0.0    0.120%
 五年期公债                            0.295%      +0.0    0.295%
 10年期公债                            0.860%      +2.5    0.835%
 20年期公债                            1.635%      -1.0    1.645%
 30年期公债                            1.770%      -3.5    1.805%
 10年期公债期   <0#JGB:>               143.11     +0.09    143.02
 货                                                      
                                                                 
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                              
 (完)
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