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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 17:17 BJT

台湾汇市：央行紧盯下台币震荡收高，美国非农数据决定下周走势

* 央行仍紧盯大额美元卖盘
    * 军款、油款进场平抑台币升势
    * 下周料主交投区间29.600-29.900

    路透台北6月7日 - 台币兑美元 周五震荡收高4.4分。台币今日在外资及外银领
头持续抛售美元下，引发少量出口商的恐慌美元卖盘，本地银行也跟进抛售手上美元多仓，
一度推升台币往29.600靠拢。但台湾央行安排军款及油款有序进场买汇，平抑台币升势，加
上日韩货币亦回吐升幅，台币终场仅小幅扬升。
    
    汇银人士指出，盘初台币升势猛烈，但央行不再以无限额买入美元方式干预，改由军、
油款等实质买盘代行平稳汇价，且盘中紧盯大额美元卖单，只要银行抛售大额美元，央行即
致电询问客户背景，以防热钱大量汇入。由于央行未曾放松阻升台币，市场预料下周即使美
国非农数据不佳，台币升值空间仍将受限，29.600附近或已是短线阻力位。    

    〞因为这礼拜市场已反应很多了，就算非农不好，我想29.600-29.700这边会先停一下
。〞一本地银行交易员称。
        
    今日台币盘中创近一个月高位报29.616，前高落在5月10日报29.488。不计央行开盘及
尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.620-29.730。
    
    累计本周来台币升值约0.63%，落后于韩元升约1.13%及日圆 周线高升约4%。
    
    市场人士也指出，由于亚币近来走势十分震荡，趋势难以厘清，许多银行净部位不再持
有美元多仓，以保持平仓及短线当冲为操作手法，以避免不必要的损失。且当前央行仍有要
求银行净部位不得为负的不成文规定，种种限制将令下周初市场反应非农数据后，或逐渐量
缩整理，下半周料趋向安静。

    交易员也认为，市场上日圆交投可能已过度反应，应有机会修正。尽管非农就业数据可
能疲软，市场的反应可能也仅在1-2%之间，台币较大区间仍然不变，暂时先看29.600-29.90
0。
    
    路透访问的分析师估计，美国5月非农就业岗位可能仅仅增加17万个，失业率则料持于
近四年半低位7.5%。
    
    美国劳工部周四报告称，上周经季节调整的初请失业金人数较之前一周下降1.1万人，
至34.6万人，大致与分析师的预估一致。表明就业市场仍温和成长。 
        
    台湾股市 周五微幅收低0.01%报8,095.20点，外资及陆资在台股卖超52.52亿台
币，为连续第七天卖超，累计卖超达465.62亿。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日也是上冲下洗。交易员指出，海外投资
者在NDF跟着现汇市场来来回回，市场杂音不少。本地台币现货收盘后，指标美元/台币一个
月期 报价落在29.720/740左右，较上日尾盘的29.740/760微幅走软。 
    
    台湾盘后公布的贸易数据显示，5月出口金额较上年同期升0.9%，优于市场预估的跌0.4
5%。 但汇市交易员对此反应淡静，认为主导因素已移至美国经济，本地数
据影响不大。
   
    新兴汇市方面，多数亚洲新兴市场货币在周五走软，因投资者等待美国稍晚公布非农就
业报告，以寻找线索来判断美联储会否将很快收缩刺激政策。 
    
    市场除高度关注今晚美国公布的非农就业数据外，下周各交易日重要的数据及事件尚包
括：
    周一：日本央行利率决策、欧洲央行管委会成员讲话；
    周二：英国4月工业生产、日本4月机械订单；
    周三：欧元区4月工业生产、纽西兰(新西兰)央行利率决定；
    周四：韩国央行利率决定、美国5月零售销售、美国一周初请失业金人数；
    周五：美国5月工业生产、美国路透/密西根大学消费者信心指数。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.871     29.915    29.616-29.915   29.915    9.55    8.11
                                                                         
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