中国期市：焦煤焦炭双双收挫续创新低，因多头减仓且股市连跌

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 53,050 -0.08 228,346 黄金(au) 1312 281.82 0.80 106,366 螺纹钢 (rb) 1310 3,421 -0.38 1,795,652 橡胶 (ru) 1309 18,330 -1.08 191,318 大商所 豆粕 (m) 1401 3,233 0.22 1,240,058 豆油 (y) 1309 7,496 1.27 518,132 焦炭 (j) 1309 1,439 -1.24 208,496 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,021 1.05 343,590 棉花 (cf) 1401 20,000 0.20 50,072 中金所 沪深300(if) 1306 2,476.4 -2.31 79,190 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)