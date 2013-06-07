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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 16:02 BJT

中国期市：焦煤焦炭双双收挫续创新低，因多头减仓且股市连跌

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     53,050     -0.08      228,346 
         黄金(au)     1312     281.82      0.80      106,366 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,421     -0.38    1,795,652 
         橡胶 (ru)    1309     18,330     -1.08      191,318 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,233      0.22    1,240,058 
         豆油 (y)     1309      7,496      1.27      518,132 
         焦炭 (j)     1309      1,439     -1.24      208,496 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      5,021      1.05      343,590 
         棉花 (cf)    1401     20,000      0.20       50,072 
 中金所  沪深300(if)  1306    2,476.4     -2.31       79,190 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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