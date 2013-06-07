技术分析：中国股市沪综指短线重返跌势

作者 曾祥进

路透北京6月7日 - 中国股市沪综指 本周（6.3-7）连跌五个交易日，多头全无抵抗，令上周的短多格局破坏殆尽，大盘呈逆转之势，股指重新回到5月份的震荡箱体中枢。技术面显示，杀跌动量仍在持续释放，5月初开始的本轮反弹在基本完成小双底形态升幅目标后已终结，后市重返跌势。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/nex68t)

沪指本周三根中阴线幅度逐渐放大，空方杀跌力量猛烈，特别是短期均线全部失守，前期小双底形态的颈线位置2,250点也支撑全无，显示系统性做空力量集中释放，市场格局逆转为短空。

作为短线多空分水岭的20日均线（2,277点）失守，显示此前的反弹行情夭折，30日均线无抵抗破位则加剧了空方威慑。均线系统显示正迈向空头排列，做空气氛浓厚，尽管短线有超跌反弹的技术要求，但反弹力度和幅度均有限，2,250点上方再成密集压力区。

技术指标方面，沪综指日KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指数）、MACD（指数平滑异同移动平均线）均向淡，DX（趋向指标）则走高，显示下跌趋势持续发展中，惟股指已接近 BOLL（布林通道）下轨，料2,200点附近将获得短暂技术支撑，并出现小规模反弹走势。

本周沪股下跌过程中成交量逐级萎缩，市场交投降温明显，若反弹过程中未见量能再度放大，则整体弱势局面将无法改观，股指只能回归5月份之前的反复震荡下跌格局。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/qex68t)

沪综指本周创逾两个月最大单周跌幅，且周断三线（5.10.30周均线），技术杀伤力巨大，亦显示此前对20周均线的突破无效。由于本周周阴线实体部分较长，将制约短线反弹的高度和力度，同时意味着周线级别的调整仍将延续。

技术指标方面，各周线指标多在中值区域略回落，无明显的指向意义。从一个更长期的角度看，本周的大幅回落仍是股指在碰触2009年中国股市头部下跌以来形成的中长期下跌趋势线后，引发的技术性抛压，显示中国股市的中长期下跌趋势仍难以明显扭转。

由于股指已下破上周提及的中期宽幅震荡区间（2,250-2,350）下限，显示沪股周线级别的中期调整未能因此前连续五周的反弹而彻底改变；若有效跌破2,200点的前期箱体中枢，中长线多头的努力将功亏一篑，股指将第三次下跌考验前期低位2,160点附近。（完）