台湾债市：五年公债殖利率小幅收低，等待非农就业数据公布

* 殖利率整日狭幅整理，等待非农就业数据公布 * 市场气氛仍偏空，纵然非农低于预期，殖利率向下空间也有限 * 19日FOMC利率决议前，难脱动荡走势 路透台北6月7日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五小幅收低。由于今晚攸关国际金融市场方向 的5月美国非就业数据即将公布，交易商整日仅在狭幅区间内当冲操作，并逐步将多空部位降至相对安全水位 ，以减轻数据不确定性的冲击。 有交易员认为，依据先前非农就业数据公布后美债走势的经验，这类重大数据对盘势的影响绝非仅短短一 两个交易日，因此轻忽不得。一般预料，若新增就业岗位增加逾20万个，美国10年公债殖利率 将 跳升15个基点。但若仅增加12万左右，殖利率肯定跌破2.0%。台债在下周一开盘时，料随美债的走势变化，10 年增额券102/6R发行前交易殖利率不是弹向1.40%，就是向下测1.30%压力。 “盘面上见到多单获利了结，也有空单回补，先降低风险。”一位证券商交易员说。 他认为，虽然数字一翻两瞪眼，但毕竟市场仍一致认定量化宽松措施终将退场，因此债市缺乏做多的理由 ，殖利率一有向下的机会，反而是提供获利了结良机。 路透访查的分析师预计5月美国非农就业岗位增加17万，失业率保持在7.5%，较美联储希望看到的目标仍 高整整一个百分点。 美国10年期公债周五在亚洲市场持坚，美国今日稍后将公布就业数据，料可提供美国联邦储备理事会(美 联储/FED)是否即将缩减货币刺激措施的线索。10年期美债 价格上涨4/32，收益率(殖利率)报2.06 4%，日内下跌1个基点，但仍高于周四的盘中低点1.999%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.60 0.9796 0.9716-0.9820 101.5 10 102/6R -0.15 1.3300 1.3250-1.3355 32.5 交易商表示，固然今晚非农就业数据意义重大，但若是符合市场预期，也不代表债市就相安无事。接下来 ，市场关注的重点就会转移到19日美联储主席贝南克在利率决议后记者会的讲话，此前，国际债市波动的机率 仍高。 “要等到19日贝南克自己说，此前大家都会忐忑不安吧。”一位证券商交易主管说。 本周主要数据尚有周五财政部公布5月进出口数据及美国公布非农就业报告。下周则有周一日本央行货币 政策会议(至周二)、周四韩国央行货币政策会议、美国一周初请失业金人数，周五美国工业生产指数、路透/ 密西根大学消费者信心指数。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成交 5 102/2 0.9796 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)