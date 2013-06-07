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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 15:54 BJT

全球金市：黄金料连续第三周上涨，美国非农就业数据成关注焦点

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1413.35 0.20 +0.01 -15.60

现货银 22.71 0.12 +0.53 -25.00

现货铂金 1532.49 5.99 +0.39 -0.16

现货钯金 756.22 -2.50 -0.33 9.28

COMEX期金 1413.10 -2.70 -0.19 -15.68 19525

COMEX期银 -- -- -- --

汇率

欧元/美元 1.3246

美元/日圆 96.79

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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