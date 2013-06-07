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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 16:08 BJT

新兴汇市：多数亚币下跌，投资者等待美国就业数据提供指引

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 日圆                           96.55       97.14       +0.61      -10.11       86.79
 坡元                          1.2443      1.2450       +0.06       -1.80      1.2219
 台币                          29.871      29.915       +0.15       -2.46      29.136
 韩元                         1117.17     1115.80       -0.12       -4.17     1070.60
 泰铢                           30.61       30.59       -0.07       +0.00       30.61
 菲律宾披索                     42.23       42.14       -0.20       -2.78       41.05
 印尼卢比                     9790.00     9790.00       +0.00       -1.63     9630.00
 印度卢比                       57.02       56.84       -0.31       -3.55       54.99
 马币                          3.0915      3.0830       -0.27       -1.08      3.0580
 人民币                        6.1341      6.1362       +0.03       +1.57      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
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