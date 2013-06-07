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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 16:15 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月7日

路透伦敦6月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
            
  品种        最新库存           变动
   铜          609,875           -500
   锡           14,435           +200
   铅          205,225         -2,525
   锌        1,110,150        +28,100
   铝        5,187,275         -8,750
   镍          182,274         +2,466
 铝合金         69,060           持平
 NASAAC        116,080           -240
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据    库存分布        品种   库存数据    库存分布
 铜     <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-     铅  <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 铝     <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-     锡  <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 锌     <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-   铝合  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-
        S>          GRD>               金          S>            GRD>
 镍     <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-  NASAA  <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-
        S>          GRD>                           S>            GRD>
 
 (编译 许娜; 审校 石冠兰)
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