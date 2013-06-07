《HOME专栏》铜市该担心的是库存分布问题，不是生产中断干扰

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**价差与溢价**
这股持续推进的库存趋势，带来了两个明显的危险。
首先，整体LME系统的注销仓单铜货数量偏高，造成能够用于纸货市场结算的“活性”仓单数量减少。
目前这类活性仓单的铜货数量有386,725吨。这仍算是相当安全的水准，也因此LME价差仍处于温和正价差。
但显然，如果今年“NOJA”三大库存重镇都发生过的大量注销仓单现象重演，整个局面可能会迅速改观。
LME的铅市场就发生了这种情况。铅库存数字207,750吨，表面上算是很高。但实际能供给市场的数量只有52,450吨，处于历史低档。而结果就是近月期约价差结构趋紧，目前呈现逆价差。
其次，铜库存集中于“NOJA”三大重镇，加上等待出仓大排长龙的问题，使市场更难实际取得LME系统的铜货。
这个因素已经协助支撑区域性的实货溢价，很难不预期溢价会进一步被推高。
别的不说，其中一个因素就是上海保税区的铜库存正在快速减少。
目前估计，上海保税区铜库存数量今年以来已经接近腰斩，降至50万吨以下。
上海保税区铜库存降得愈低，对LME铜库存的潜在需求就愈大，然而LME的铜库存被困在“NOJA”三大重镇的情况也愈来愈严重。
这并不是说铜价很快就要展开一波多头涨势。
毕竟，今年以来的种种供应中断事件，都还不足以让铜市转为供给短缺。
但在实体铜货持续错位流动之际，LME铜库存的分布，有可能在纸货市场及实货市场都造成紧俏。
铜市经过多年的供应短缺后，现在才正要开始重新学习供应盈余的相关定律。
但就像任何一个铝市交易商都可以告诉你的，虽然供应过剩或许会决定价格水位，但供应盈余的分布情况，才是决定LME价差及实货溢价的关键。(完) (译文审校 王兴亚/沈以文)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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