中国债市：流动性告急现券抛压沉重，短期走势仍聚焦资金面变化

路透上海6月7日 - 中国银行间债市周五现券收益率涨势更甚,部分短期品种升幅更是超过10个基点。交易员表示，银行间流动性空前紧张，短券收益率一路高涨，债市短期悲观气氛浓重，虽说午后资金情况稍有缓和，但在流动性未见大幅缓解的情况下，现券后市走势仍需聚焦资金面变化。

交易人士并提到，银行间流动性收紧完全出乎市场意料，令到机构头寸普遍捉襟见肘，抛券换取流动性亦实属无奈；除了需要观察流动性的变化外，周末公布的宏观经济数据亦将对日后交易给出指引。

“(现券)一塌糊涂，基本没买盘，短的大概上了4bp(基点),长的大概2bp(基点)，”华南一银行交易员称，没想到流动性会这么紧，持续这么长时间，有点措手不及。

他进一步表示，短券承压比较大，比如一年期的附息国债收益率涨了10几个bp到3.08%，“市场基本接近疯狂了，很多现券交易都不敢做了，carry（利差）压力太大了”。

中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大。

华北一银行交易员亦透露，今日资金缺口大的机构有不少通过抛券来换取流动性，午后资金情况略有所缓解，陆续有机构出钱，但资金价格仍未见明显松动。“偶尔可见现券买盘，但估计大多是趁火打劫的，BID(收益率买价)报得很高”。

他指出，流动性空前紧张局面一定是不可持续的，短期内现券走势，需要密切关注央行的态度和公开市场操作。此外，5月份宏观数据公布在即，虽说市场对数据已经有一定的预期，但是数据仍指示未来宏观经济走势，为中长期利率债交易提供参考。

本周六和周日(8日-9日)，海关和统计局将公布5月进出口贸易数据，以及工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据。

剩余期限约0.8438年的附息国债130007券最新报价对应收益率 在3.0999%/3.0799%，上日尾盘为2.9700%/2.9400%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 8.6780 6.8509

上日 6.1469 5.3205

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.0220/2.9540

国债参考率报价 2.8873/2.8305

金融债参考率报价 3.3722/3.3056(完)

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