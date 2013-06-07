中国票据市场：资金面恶化致本周转贴利率跳涨，继续关注流动性情况

路透上海6月7日 - 中国票据市场转贴利率本周后半段跳涨，因不断恶化的资金面推动。交易员指出，本月虽是半年末，但目前仅在月初，信贷规模调整影响尚不明显，短期内需要继续关注流动性变化情况。

银行间市场主要回购利率今日普涨150-250个基点(bp)，流动性的严重恶化，致借钱机构高价难求资金。

“现在(转贴)价格一天三变，能做的差不多要在年息5%成交了，主要还是资金面影响。”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员补充说，周初转贴利率在年息4.3%附近，上述5%水平还算是较长期限的“理性成交”价格，个别机构的更短期限品种成交价格“乱七八糟，只要成(交)就行。”

他们并预计，6月适逢半年末，信贷规模调整压力应大于此前月份；不过目前影响市场的主要是资金面，下一步就看央行是否会施以援手，助缓流动性。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3215/4.1657 4.4103/4.2488 4.6124/4.4375

上周五 4.2173/4.0658 4.3171/4.1764 4.6052/4.4180

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变动 +10.42bp/+9.99bp +9.32bp/+7.24bp +0.72bp/+1.95bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1760%，较上周亦明显走升。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。