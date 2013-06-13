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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:22 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国申华控股 3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
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  二、新债上市：

  无
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  三、缴款：
  
  无
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  四、还本付息：
   
  中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券011215003到期兑付，票面利率4.00%
  国电电力 40亿元九个月期超短融011219003到期兑付，票面利率3.99%
  东方航空  40亿元九个月期超短融011234001到期兑付，票面利率4.10%  
  财政部100亿元三年期储蓄国债101704到期兑付，票面利率3.73%
  中信证券 50亿元三个月期短融071303003到期兑付，票面利率3.8%
  中信建投证券17亿元三个月期短融071307003到期兑付，票面利率3.81%
  中国北车 40亿元一年期短融041259029到期兑付，票面利率3.39%
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融041253027到期兑付，票面利率3.39%
  伟星股份 2亿元一年期短融041262021到期兑付，票面利率6.50%
  广发证券 30亿元三个月期短融071304004到期兑付，票面利率3.84%
  山西兰花煤炭集团6亿元一年期短融041254024到期兑付，票面利率3.91%
  天利高新 2亿元一年期短融041254025到期兑付，票面利率4.45%
  东南(福建)汽车工业公司3亿元一年期短融041260028到期兑付，票面利率4.45%
  南方电网50亿元三个月期超短融011307002到期兑付，票面利率3.75%
  福建高速公路20亿元10年期固息债058007付息，票面利率5.05%
  国开行 200亿元20年期固息债080209付息，票面利率5.25%
  安徽海螺集团30亿元五年期中期票据0982082付息，票面利率4.32%
  华能集团35亿元五年期中票0982083付息，票面利率3.72%
  浦发集团25亿元五年期中票0982084付息，票面利率4.33%
  财政部280亿元五年期固息国债100017付息，票面利率2.53%
  民生银行  58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债付息，票面利率4.29%
  中信股份有限公司30亿元10年期中票1082109付息，票面利率4.6%
  江苏沙钢集团20亿元五年期中票1182176付息，票面利率5.66%
  武汉中小企业3.8亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183008付息，基本利差2.25%
  财政部7,500亿元15年期固息特别国债0700007付息，票面利率4.45%
  中国华润总公司10亿元10年期固息债078017付息，票面利率4.5%
  天津基础建设投资12亿元10年期固息债078018付息，票面利率4.55%
  财政部280亿元15年期固息国债090011付息，票面利率3.69%
  中国商用飞机40亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082110付息，票面利率3.46%
  绍兴城北新城建设10亿元六年期固息债1280173付息，票面利率6.21%
  江阴城投9亿元七年期固息债1280174付息，票面利率7.2%
  重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282192付息，票面利率5.00%
  中信股份40亿元10年期固息债038017付息，票面利率4.5%
  中信股份60亿元20年期固息债038018付息，票面利率5.1%
  国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债070209付息，基本利差0.62%
  中海集装箱运输18亿元10年期固息债078019付息，票面利率4.51%
  淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085付息，票面利率4.35%
  合肥海恒投资控股集团12亿元七年期固息债1280176付息，票面利率7.3%
  山东能源集团50亿元三年期中票1282193付息，票面利率4.02%
  苏高新科技型中小企业1.8亿元三年期集合票据1283014付息，票面利率6.5%  
  南山集团10亿元10年期固息债068030付息，票面利率4.1%
  中国铝业  20亿元10年期固息债078020付息，票面利率4.5%
  农发行282.2亿元五年期固息债110410付息，票面利率4.18%
  辽阳城市资本经营公司20亿元七年期固息债1180115付息，票面利率6.88%
  金川集团28亿元五年期中票1182177付息，票面利率5.24%
  财政部290.1亿元10年期固息国债120021付息，票面利率3.55%
  工商银行  200亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1205001付息，票面利率4.99%
  中国铁路总公司200亿元10年期固息债1280175付息，票面利率4.30%
  锦州市城投13亿元七年期固息债1280177付息，票面利率7.08%
  临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282194付息，基本利差2%
  山航B 5亿元三年期中票1282195付息，票面利率4.29%
  广西有色金属集团13亿元三年期中票1282196付息，票面利率4.84%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
  
  --中国刚公布低于预期的5月居民消费价格指数(CPI),中国证券报周四引述中国最大动物饲料生产商--新希望集
团董事长刘永好的判断称，下半年猪肉价格将相对平稳；这或意味着，“猪周期”下半年对通胀的影响或小于预
期。 
    
  --中国人民日报周四引述英国伦敦金融城近日报告称，2012年伦敦在全球人民币市场上的地位日益突出，人民
币交易量和伦敦的银行所提供的人民币产品都持续增加。
 
 
  6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  6/20公布6月汇丰制造业PMI初值                            (5月为49.6)
  6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润                 (1-4月为11.4%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 曹巍浩)
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