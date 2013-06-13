《中国债券市场每日交易备忘》--6月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国申华控股 3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 无 ============================================================================ 三、缴款： 无 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铝业公司60亿元九个月期超短期融资券011215003到期兑付，票面利率4.00% 国电电力 40亿元九个月期超短融011219003到期兑付，票面利率3.99% 东方航空 40亿元九个月期超短融011234001到期兑付，票面利率4.10% 财政部100亿元三年期储蓄国债101704到期兑付，票面利率3.73% 中信证券 50亿元三个月期短融071303003到期兑付，票面利率3.8% 中信建投证券17亿元三个月期短融071307003到期兑付，票面利率3.81% 中国北车 40亿元一年期短融041259029到期兑付，票面利率3.39% 华能澜沧江水电20亿元一年期短融041253027到期兑付，票面利率3.39% 伟星股份 2亿元一年期短融041262021到期兑付，票面利率6.50% 广发证券 30亿元三个月期短融071304004到期兑付，票面利率3.84% 山西兰花煤炭集团6亿元一年期短融041254024到期兑付，票面利率3.91% 天利高新 2亿元一年期短融041254025到期兑付，票面利率4.45% 东南(福建)汽车工业公司3亿元一年期短融041260028到期兑付，票面利率4.45% 南方电网50亿元三个月期超短融011307002到期兑付，票面利率3.75% 福建高速公路20亿元10年期固息债058007付息，票面利率5.05% 国开行 200亿元20年期固息债080209付息，票面利率5.25% 安徽海螺集团30亿元五年期中期票据0982082付息，票面利率4.32% 华能集团35亿元五年期中票0982083付息，票面利率3.72% 浦发集团25亿元五年期中票0982084付息，票面利率4.33% 财政部280亿元五年期固息国债100017付息，票面利率2.53% 民生银行 58亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债付息，票面利率4.29% 中信股份有限公司30亿元10年期中票1082109付息，票面利率4.6% 江苏沙钢集团20亿元五年期中票1182176付息，票面利率5.66% 武汉中小企业3.8亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183008付息，基本利差2.25% 财政部7,500亿元15年期固息特别国债0700007付息，票面利率4.45% 中国华润总公司10亿元10年期固息债078017付息，票面利率4.5% 天津基础建设投资12亿元10年期固息债078018付息，票面利率4.55% 财政部280亿元15年期固息国债090011付息，票面利率3.69% 中国商用飞机40亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082110付息，票面利率3.46% 绍兴城北新城建设10亿元六年期固息债1280173付息，票面利率6.21% 江阴城投9亿元七年期固息债1280174付息，票面利率7.2% 重庆高速公路集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1282192付息，票面利率5.00% 中信股份40亿元10年期固息债038017付息，票面利率4.5% 中信股份60亿元20年期固息债038018付息，票面利率5.1% 国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债070209付息，基本利差0.62% 中海集装箱运输18亿元10年期固息债078019付息，票面利率4.51% 淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085付息，票面利率4.35% 合肥海恒投资控股集团12亿元七年期固息债1280176付息，票面利率7.3% 山东能源集团50亿元三年期中票1282193付息，票面利率4.02% 苏高新科技型中小企业1.8亿元三年期集合票据1283014付息，票面利率6.5% 南山集团10亿元10年期固息债068030付息，票面利率4.1% 中国铝业 20亿元10年期固息债078020付息，票面利率4.5% 农发行282.2亿元五年期固息债110410付息，票面利率4.18% 辽阳城市资本经营公司20亿元七年期固息债1180115付息，票面利率6.88% 金川集团28亿元五年期中票1182177付息，票面利率5.24% 财政部290.1亿元10年期固息国债120021付息，票面利率3.55% 工商银行 200亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1205001付息，票面利率4.99% 中国铁路总公司200亿元10年期固息债1280175付息，票面利率4.30% 锦州市城投13亿元七年期固息债1280177付息，票面利率7.08% 临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1282194付息，基本利差2% 山航B 5亿元三年期中票1282195付息，票面利率4.29% 广西有色金属集团13亿元三年期中票1282196付息，票面利率4.84% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国刚公布低于预期的5月居民消费价格指数(CPI),中国证券报周四引述中国最大动物饲料生产商--新希望集 团董事长刘永好的判断称，下半年猪肉价格将相对平稳；这或意味着，“猪周期”下半年对通胀的影响或小于预 期。 --中国人民日报周四引述英国伦敦金融城近日报告称，2012年伦敦在全球人民币市场上的地位日益突出，人民 币交易量和伦敦的银行所提供的人民币产品都持续增加。 6/18统计局发布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/20公布6月汇丰制造业PMI初值 (5月为49.6) 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/康熙泽； 审校 曹巍浩)