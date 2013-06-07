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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 16:57 BJT

台湾央行：共发行840.15亿台币存单，存单余额增2.95亿

路透台北6月7日 - 台湾央行周五公布，今日共发行840.15亿台币存单，若相较存单到期金额837.20亿，存单发行余额增2.95亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 755.15

91天期 0.93 61.00

182天期 1.05 24.00

央行上日共发行3,970.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,717.8亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负43亿台币；累计超额准备为负40亿台币，加计前期1%的超额准备为1,106亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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