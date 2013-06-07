更新版 1-中国汇市：人民币稍收升无视中间价创新高，购汇力量增强缩窄两者价差

* 人民币仅稍收升，无视中间价再创纪录新高 * 20号文引发的回补美元头寸预期渐成现实 * 人民币即期汇价与中间价差距将进一步缩窄 * 交易员称大行仍在积攒美元头寸 * 全周累计贬值约0.02% (更新收盘报价) 路透北京6月7日 - 人民币兑美元即期 周五仅稍微收升，完全无视中间价大 幅高开再创纪录新高。交易员指出，中国外管局20号文引致的回补美元头寸预期正在变成现 实，购汇力量持续增强促使即期价格与中间价差距进一步缩窄，预计在6月底之前，这一状 况将延续。 受隔夜美元跌至三个月低点影响，人民币中间价今日大幅高开117点子，并一举升破6.1 700整数关口至6.1620元，再创纪录新高。而中间价年初迄今的升值幅度亦因此扩大至逾2% ，高于即期汇价同期逾1.5%的升幅。今天即期收盘价较中间价的波动幅度为0.46%，较上日0 .61%继续收窄。 交易员称，大行仍在大量补充美元头寸，20号文的补美元头寸效应将在未来一两周之内 集中释放，料继续驱动人民币交易价格往下走。而中间价在这一阶段则将暂时摆脱价格中枢 的作用。 “比较临近6月底，补头寸的力量正在释放，短期（人民币）价格有所回归，...等过了 这个阶段，整体还是会跟随中间价走势的。”上海一股份制行交易员称。 本周人民币即期汇率累计贬值约0.02%，而期间中间价升值幅度达到0.29%。 他并强调，由于预期明确，投机力量与补头寸的力量结合，将推动交易价格与中间价差 距继续收窄，接下来一两周，焦点集中在补美元头寸上面，不排除交易区间跟中间价相重叠 。 而购买美元综合头寸也是造成近期银行间市场人民币流动性趋紧的原因之一。中国银行 间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾1 6个月高点。 美国一些参议员周三提出立法议案，给予政府新的工具反对汇率操纵。此举主要针对中 国；而美国总统奥巴马与中国国家主席习近平几天后就要举行非正式会面。 周四公布的路透调查显示，市场对大部分亚洲新兴市场货币的看跌情绪渐浓，因担心美 国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会逐步缩小刺激计划规模。印尼卢比空仓规模更是达到 四年半以来最高。调查访问了13位外汇分析师，结果显示除人民币和菲律宾披索 外，所有新兴市场货币最近两周均为净空头仓位。 东京汇市美元兑日圆在遭遇三年来最大单日跌幅后，周五在亚洲时段处于守势，因市场 人士在备受瞩目的美国就业报告公布前解除美元多头押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1335 6.1362 0.04% 中间价 6.1620 6.1737 0.19% 成交额 160亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.54% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 100 6.1290 6.1390 2013年来即期升贬值幅度 1.58% 1年期美元/人民币掉期升水 1,180 离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.2550/00 6.2430 CNH即期 6.1346/69 6.1252 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/杨淑祯)