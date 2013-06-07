市场讯号：联储酝酿退出QE触发全球资产重新布局--PDF版本****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
美联储史无前例地宽松政策和五年持续不懈努力，终于扶助美国逐渐走出全球危机泥沼，看到经济恢复的曙光，进而开始酝酿退出宽松政策。联储主席伯南克最近发出这一意向讯息当即引起包括全球债市在内的诸多资产价格调整。
包括欧元区和日本在内的全球主要经济体10年期国债收益率上行，表明债市牛市已初步结束，而欧美等全球股市也可能因为融资成本上升而调整。
美国最新制造业采购经理人指数下滑暗示经济恢复尚待稳固，失业率也还低于目标水平，庞大的存量购债规模，货币乘数依然还并未扩张，都使联储退出宽松政策尚待时日，但退出策略也需逐步实施，而非一蹴而就。 欲浏览这篇市场讯号的简体版PDF，请点选:link.reuters.com/wux68t 欲浏览这篇市场讯号的繁体体版PDF，请点选:link.reuters.com/xux68t 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。