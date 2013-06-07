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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 16:37 BJT

****市场讯号：联储酝酿退出QE触发全球资产重新布局--PDF版本****

美联储史无前例地宽松政策和五年持续不懈努力，终于扶助美国逐渐走出全球危机泥沼，看到经济恢复的曙光，进而开始酝酿退出宽松政策。联储主席伯南克最近发出这一意向讯息当即引起包括全球债市在内的诸多资产价格调整。

包括欧元区和日本在内的全球主要经济体10年期国债收益率上行，表明债市牛市已初步结束，而欧美等全球股市也可能因为融资成本上升而调整。

美国最新制造业采购经理人指数下滑暗示经济恢复尚待稳固，失业率也还低于目标水平，庞大的存量购债规模，货币乘数依然还并未扩张，都使联储退出宽松政策尚待时日，但退出策略也需逐步实施，而非一蹴而就。 欲浏览这篇市场讯号的简体版PDF，请点选:link.reuters.com/wux68t 欲浏览这篇市场讯号的繁体体版PDF，请点选:link.reuters.com/xux68t 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com
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