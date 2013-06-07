中国债市：资金困局令IRS长短端一度倒挂，因央行援手传闻午后冲高回落

路透上海6月7日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五剧烈震荡，上午在短端跳涨引领下，继续平坦化上行，因资金困局愈演愈烈；而午后随着市场传闻央行施以援手输血资金面，IRS冲高回落，短端仅较上日稍涨，长端甚至略跌。

交易员认为，目前市场对流动性预期已全面转紧，即使资金面短暂缓和，回购利率也难以回到本轮上涨启动时的水平，IRS短端高位运行的局面可能将延续。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩称，“Repo1Y(回购基准一年IRS)刚成交3.53%，之前最高3.64%，上午五年最高3.63%/3.60%，1*5(一年和五年利率)已经倒挂了。”

上海一券商交易员谈到，今日三个月Shibor 在长期保持稳定后，意外大涨近70个bp，亦带动相关基准的IRS大幅走高。

颜岩指出，资金面不会很快好转，就算央行向市场提供流动性也只是缓解眼下的问题，即使资金宽松了，七天回购利率很可能回不到之前的3.0%附近的水平，这样IRS短端收益率不容易下来，曲线会平坦。

银行间市场周五早盘资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 周五 3.9950/4.0925 3.5775/3.6538 3.5100/3.5938 3.5550/3.6450 3.5320/3.8080 周四 3.8000/3.8980 3.4680/3.5500 3.4620/3.5460 3.5440/3.6310 3.5300/3.7800 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 变化 +0.1950/+0.1945 +0.1095/+0.1038 +0.0480/+0.0478 +0.0110/+0.0140 +0.0020/+0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。