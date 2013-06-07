路透基点：Leo Paper Group Finance签署6.2亿港元联贷案--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，Leo Paper Group Finance Ltd本周稍早已与八家银行签署6.2亿港元(8,000万美元)四年期俱乐部贷款。
参贷银行包括：中国银行(承贷1亿港元)、法国巴黎银行(1亿港元)、恒生银行(1亿港元)、三菱东京日联银行(8,000万港元)、瑞穗实业银行(8,000万港元)、中国建设银行(亚洲)(6,000万港元)、中信银行国际(5,000万港元)和中国信托商业银行(5,000万港元)。
本案分为一笔4.34亿港元分期偿还的定期贷款，平均年限为3.3年，以及一笔1.86亿港元的循环信贷。
一名消息人士称，贷款由Leo Paper Group (Hong Kong) Ltd、Leo Paper Bags Manufacturing Ltd、Leo Paper Bags Manufacturing (1982) Ltd和Leo Paper Products Ltd担保。
借款方在2011年8月获得一笔1.3亿港元三年期贷款，瑞穗实业银行担任牵头行。
该公司生产纸质礼品袋。(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。