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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 18:16 BJT

路透基点：Leo Paper Group Finance签署6.2亿港元联贷案--RLPC

路透香港6月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，Leo Paper Group Finance Ltd本周稍早已与八家银行签署6.2亿港元(8,000万美元)四年期俱乐部贷款。

参贷银行包括：中国银行(承贷1亿港元)、法国巴黎银行(1亿港元)、恒生银行(1亿港元)、三菱东京日联银行(8,000万港元)、瑞穗实业银行(8,000万港元)、中国建设银行(亚洲)(6,000万港元)、中信银行国际(5,000万港元)和中国信托商业银行(5,000万港元)。

本案分为一笔4.34亿港元分期偿还的定期贷款，平均年限为3.3年，以及一笔1.86亿港元的循环信贷。

一名消息人士称，贷款由Leo Paper Group (Hong Kong) Ltd、Leo Paper Bags Manufacturing Ltd、Leo Paper Bags Manufacturing (1982) Ltd和Leo Paper Products Ltd担保。

借款方在2011年8月获得一笔1.3亿港元三年期贷款，瑞穗实业银行担任牵头行。

该公司生产纸质礼品袋。(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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