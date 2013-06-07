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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:08 BJT

中欧贸易：欧洲汽车业担心中国与欧盟贸易战将打击汽车销售

ACEA说，在经过几周的调查之后，中国商务部应该会公布欧盟反倾销做法对中国汽车行业造成的经济损失，并据此实施初步征税。(完) (编译/审校 李婷仪/洪曦/蔡美珍)
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