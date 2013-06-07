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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 16:59 BJT

中国钢铁：5月下旬粗钢日产量215.4万吨，旬环比降1.4%--中钢协

路透上海6月7日 - 中国钢铁工业协会最新数据显示，预估5月下旬全国粗钢日产量达到215.4万吨，旬环比下降1.4%，显示粗钢日产水平自5月上旬的历史纪录高位继续小幅下滑。

中钢协数据显示，5月下旬重点钢企粗钢日均产量171.0万吨，旬环比下降1.8%。据测算，5月全月全国预估粗钢日产量为214.4万吨。

尽管钢材消费不旺，库存仍处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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