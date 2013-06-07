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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:26 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委诺沃特尼称可能无需使用非传统政策选项

路透维也纳6月7日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示：

* 欧洲央行讨论了所有非传统措施

* 讨论非常具有建设性，必须仔细分析可能的负面影响

* 如果下半年经济如预期那样转好，可能不需要进一步的措施。(完)
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