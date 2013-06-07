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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 17:09 BJT

香港数据：截至5月底止外汇储备资产为3,057亿美元--金管局

路透香港6月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，据初步统计，截至2013年5月底止官方外汇储备资产为3,057亿美元，较4月底减少8亿美元。

为数3,057亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的七倍多，约占港元货币供应M3的52%。（完）

参看相关细节，可点选金管局网址：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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