中港股市：港股创一年来最大单周跌幅，内地股市结束周线连涨走势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中资银行股受到货币市场利率飙升的冲击。质押式回购利率隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，部分原因是市场传闻两家股份制银行之间同业存款到期后出现违约。交易员表示，其实整体市场现金吃紧，很少甚至没有银行愿意放贷。
恒指本周收挫3.6%，连续第四周下滑，并录得2012年5月以来最差单周表现。恒生国企指数本周收低3.9%。沪深300指数和沪综指分别收低4.7%和3.9%。
中国人民保险集团 重挫5.7%至3.61港元。交易所数据显示有1.06亿股在每股3.45港元的价格卖出，低于该股去年11月首次公开上市的招股价3.48港元。
**沪综指续创一个半月最大跌幅**
沪综指周五收挫1.4%至逾一个月新低，并再创一个半月最大单日跌幅。近日流动性紧张局面加剧，令市场人气涣散，大盘亦出现罕见的七连跌。分析师认为，大盘短期内仍有下探压力，能否止跌企稳还要看即将公布的经济数据表现。
“大盘还是比较弱，资金面偏紧影响了市场的情绪，基本面方面，经济增速下降的容忍度提高对大盘也有压力。”齐鲁证券策略分析师朱礼旭认为。
中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。
港股下周三将休市，内地市场将从周一至周三休市，周四恢复交易。
中国将在周末公布5月多项经济数据，包括进出口贸易、居民消费价格指数(CPI)、社会消费品零售总额、工业增加值等。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。