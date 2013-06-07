中港股市：港股创一年来最大单周跌幅，内地股市结束周线连涨走势

中资银行股受到货币市场利率飙升的冲击。质押式回购利率隔夜和七天品种齐触逾16个月高点，部分原因是市场传闻两家股份制银行之间同业存款到期后出现违约。交易员表示，其实整体市场现金吃紧，很少甚至没有银行愿意放贷。

恒指本周收挫3.6%，连续第四周下滑，并录得2012年5月以来最差单周表现。恒生国企指数本周收低3.9%。沪深300指数和沪综指分别收低4.7%和3.9%。

中国人民保险集团 重挫5.7%至3.61港元。交易所数据显示有1.06亿股在每股3.45港元的价格卖出，低于该股去年11月首次公开上市的招股价3.48港元。

**沪综指续创一个半月最大跌幅**

沪综指周五收挫1.4%至逾一个月新低，并再创一个半月最大单日跌幅。近日流动性紧张局面加剧，令市场人气涣散，大盘亦出现罕见的七连跌。分析师认为，大盘短期内仍有下探压力，能否止跌企稳还要看即将公布的经济数据表现。

“大盘还是比较弱，资金面偏紧影响了市场的情绪，基本面方面，经济增速下降的容忍度提高对大盘也有压力。”齐鲁证券策略分析师朱礼旭认为。

中国银行间市场周五资金面进一步紧绷，质押式回购利率 隔夜和七天品种齐触逾16个月高点。市场人士表示，市场流动性总量收紧后，线下资金到期兑付等忧虑让机构更加谨慎自保，客观上加剧了资金面的紧张，资金拆入难度非常大，“空杀空”意味浓重。

港股下周三将休市，内地市场将从周一至周三休市，周四恢复交易。