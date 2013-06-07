美国各类经济指标总览--2013/6/7

美国5月非农就业岗位增加17.5万个(预估为增加17.0万个)，美国5月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)，美国5 月失业率为7.6%(预估为7.5%)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，4月消费者信贷增加111亿美元，至2.8万亿美元。接受路透调查的 分析师预估为增加120亿美元，3月修正后为增加84亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.6 (6月1日当周) 35.7 (5月25日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加111 (4月) 增加84 (3月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 100.5 (4月修正值) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 497 (4月) 494 (3月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (4月) -4.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.5 (4月修正值) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.7 (5月) 53.1 (4月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.4 (2月修正值) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)