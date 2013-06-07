香港金融：政府称2015年到期iBond第二个付息日息率定为3.73%

路透香港6月7日 - 香港政府周五公布，于2015年到期的通胀挂钩债券（iBond） 的第二个付息日年利率为3.73%，付息日为本月24日。

第二个付息日的利率较去年底的首次利率3.48%为高。

于2015年到期的这批债券总发行规模为100亿港元，是政府第二批发行的通胀挂钩债券。政府发行的第三批规模亦为100亿港元的通胀挂钩债券目前正在进行认购，年期亦为三年，将于下周四（13日）下午2时截止认购。

通胀挂钩债券每六个月付息一次，以其相关的利息厘定分为浮息及定息，前者为与通胀挂钩的部份，后者固定为1%，以较高者为准。