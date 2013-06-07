香港金融：政府称2015年到期iBond第二个付息日息率定为3.73%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港6月7日 - 香港政府周五公布，于2015年到期的通胀挂钩债券（iBond） 的第二个付息日年利率为3.73%，付息日为本月24日。
第二个付息日的利率较去年底的首次利率3.48%为高。
于2015年到期的这批债券总发行规模为100亿港元，是政府第二批发行的通胀挂钩债券。政府发行的第三批规模亦为100亿港元的通胀挂钩债券目前正在进行认购，年期亦为三年，将于下周四（13日）下午2时截止认购。
通胀挂钩债券每六个月付息一次，以其相关的利息厘定分为浮息及定息，前者为与通胀挂钩的部份，后者固定为1%，以较高者为准。
香港4月份综合消费物价指数(CPI)同比升4%，政府预期2013年全年的整体通胀率为4.5%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。