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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 17:34 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减214.35亿台币

路透台北6月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减214.35亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,717.8亿台币。上周存单发行量净增203亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/3 2,786.55 2,789.55 +3.00

6/4 4,195.20 4,197.20 +2.00

6/5 1,662.00 1,661.00 -1.00

6/6 4,191.60 3,970.30 -221.30

6/7 837.20 840.15 +2.95

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总计 13,672.55 13,458.20 -214.35

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/3 103.00 17.00

6/4 32.00 16.00

6/5 99.00 27.00

6/6 47.00 17.00

6/7 61.00 24.00

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总计 342.00 101.00 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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