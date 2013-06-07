《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减214.35亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北6月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减214.35亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,717.8亿台币。上周存单发行量净增203亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/3 2,786.55 2,789.55 +3.00
6/4 4,195.20 4,197.20 +2.00
6/5 1,662.00 1,661.00 -1.00
6/6 4,191.60 3,970.30 -221.30
6/7 837.20 840.15 +2.95
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总计 13,672.55 13,458.20 -214.35
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/3 103.00 17.00
6/4 32.00 16.00
6/5 99.00 27.00
6/6 47.00 17.00
6/7 61.00 24.00
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总计 342.00 101.00 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。