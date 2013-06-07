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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 18:00 BJT

路透专访：日本政府需将下调企业税纳入增长策略--政府顾问滨田宏一

滨田宏一称，无需担心近期日股的大跌，因为这是对“安倍经济学”过度偏多押注的一次自然修正。

自民党在众议院选举中赢得压倒性胜利掌权后，滨田宏一去年12月被任命为安倍政府的顾问。

他无权直接影响经济政策，但他以学者之身对货币政策的长期观点，尤其是日本央行必须更积极挹注资金抵御通缩的观点，强烈影响了安倍和日本央行的政策方向。(完) (编译 许娜/王翔琼; 审校 沈以文)
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