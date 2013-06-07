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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 18:19 BJT

表格：德国4月工业生产较前月增1.8%，预估为持平

路透柏林6月7日 - 德国经济部周五公布,德国4月工业生产较前月增长1.8%，3月为增长1.2%。路透调查预估德国4月工业生产持平前月。

以下为详细数据(经季节调整):

工业生产 13年4月 13年3月 13年4月/3月

较上月(%) +1.8 +1.2 +2.4

指数(2005年为基期) 106.9 105.0 106.0 (完)

(编译 侯向明; 审校 张明钧)
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