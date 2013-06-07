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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 18:21 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3239    1.3245     -0.05     +0.34    1.3194
 美元/日圆                      96.03     96.94     -0.94    +10.71     86.74
 欧元/日圆                     127.17    128.40     -0.96    +11.10    114.46
 美元/瑞郎                     0.9278    0.9292     -0.15     +1.34    0.9155
 英镑/美元                     1.5556    1.5601     -0.29     -4.28    1.6251
 美元/加元                     1.0262    1.0261     +0.01     +3.44    0.9921
 澳元/美元                     0.9496    0.9591     -0.99     -8.63    1.0393
 新西兰元/美                   0.7954    0.8020     -0.82     -3.97    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.210    92.980     -1.90     +1.20    90.130
 新西兰元/日                   76.410    77.730     -1.70    -45.74   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.41    151.24     -1.21     +6.10    140.82
 澳元/新西兰                   1.1936    1.1947     -0.09     -4.82    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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