香港金融：银行公会称将停止提供部份香港银行同业拆息（HIBOR）定价

路透香港6月7日 - 香港银行公会周五宣布，将由明年4月起，停止提供部份市场需求较小的香港银行同业拆息（HIBOR）定价。

银行公会的声明称，继财资市场公会早前就HIBOR检讨提供意见后，银行公会建议停止提供市场需求较小的香港银行同业拆息，以作为提升香港银行同业拆息定价机制稳健性的其中一项措施。

公会表示，经谘询业界后，决定由2014年4月1日起，停止提供HIBOR定价中，4、5、7、8、9、10及11个月期限的定价，但公会将继续提供现有具较大市场需求的HIBOR定价（即隔夜、一周、两周、1-3个月、6个月和12个月）。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)