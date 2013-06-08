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货币新闻 | 2013年 6月 8日 星期六 10:22 BJT

中国数据：5月出口同比增长1%，进口减少0.3%--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周六公布，5月出口同比增长1%，进口下降0.3%，路透调查预估分别为增长7.
3%和6%。
    
    5月贸易顺差为204亿美元，路透调查预估中值为顺差193亿美元。

    5月贸易数据详情如下:
    
      指标        5月实际值    5月预估中值    预估区间       上月     上年同期   参与预测机构
                                                                                      数
    出口(%)          1.0           7.3        -0.5~9.4       14.7       15.3          20
    进口(%)          -0.3          6.0        -1.5~11.0      16.8       12.7          20
 贸易顺差(亿美       204           193         130~294      181.6       187           17
      元)                                                                        
    浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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