重温稿-台湾货币市场：综所税上缴高峰但银行气定神闲，资金松令存单标出纪录次低

* 综所税上缴高峰但银行并不紧张
* 资金需求仍然疲弱
* 364天期存单标出纪录次低的0.635%
* 短率大致平稳
记者 高洁如
路透台北6月7日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。尽管今日银行上缴综所税款金额估约达千亿水准，但多数银行仍是脸不红、气不喘，拿定主意在期初先开出负数，以因应本提存期预料仍是偏向稳中趋松的资金环境。
银行资金调度人士表示，市场资金稳中仍松，有缺口的银行不太拿钱，也有银行气定神闲的承做短票、拆出来开出负数，市场的资金需求仍旧疲软不振。
“除了很少数银行多钱，今天我问了很多家，也都还是不拿钱。”一位大型民营银行调度人士说。
据去年的情势粗估，今年综所税款银行间上缴的金额属今日最高，估计约1,000亿台币资金将因缴税而流动；其中400余亿台币资金自银行缴入财金中心国库帐户；另外600余亿资金转入台银，停留帐上并将在下周一转入国库。
展望下周，资金调度人士认为，目前仍在提存期中旬，大型银行对季底的操作略嫌保守，对季底资金情势仍然观望。但一旦确定了月底偏多的资金环境之后，预料将会开始供给跨月的资金至短票/拆款市场，因此并不特别担心季底的资金环境。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日、14日及28日，根据去年的经验，首次的扣款料有600余亿台币转交台银，14日约是10余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.37-0.43%。
**364天期存单标出历史次低**
台湾央行周五1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.635%，低于市场预期，且是连三个月下跌，较上月的0.657%跌2.2基点。此是2010年9月的0.624%以来的次低纪录。
货币市场交易员表示，本次得标高位在0.653%，相较上次的加权平均0.657%还要低，本次除了以外商银行为主做投标主力以外，部分本地商银也有少数参与。
一位外商银行交易员说，这次有一个有趣的情况。以往在存单标售完的下午，在美元/台币互换市场上常可以看到交换为台币的需求。但本次午后交易异常平静。
〞可能是这次做carry trade(利差交易)的人去标存单的少了。这次进去标的都是自己的钱太多了。〞前述外商银行交易员说。
他也表示，如果银行的策略是，不能烂太多钱在帐上，这样交易员不论利率多低，还是要进去拿存单。只不过，他也提醒，近期国际市场上资金流动有所变化--如果美国结束宽松举措，经济上行趋势确定，则资金可能还是会持续流向美国市场，这对亚洲新兴国家的货币、资金有所不利，值得留意。
**短票利率也不变**
在短票市场方面，票券商指出，少数银行受到今日综所税上缴的影响，买票缩手，但大型公营银行入市买票的意愿仍然很高。票券商缺口不大之下，轻松过关。
一位大型票券商交易员表示，目前陆续收到跨月的资金，预料本月月底情势不致太过紧张。
今日落点在月内的短票利率在0.68%；跨月落点的利率在0.69%-0.70%，大致同上日。
台湾央行今日共发行840.15亿台币存单，若相较存单到期金额837.20亿，存单发行余额增2.95亿台币。本周定期存单发行余额净减214.35亿台币。
下周央行存单发行总额1兆722.95亿台币，分别是周一3,079.15亿、周二713亿、周三为端午节休市一日，周四3,371.8亿、周五3,559亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为负121亿台币，累计至周日超额准备为负403亿，加计前期1%的超额准备为743亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率持稳低位。交易商表示，月初资金明显宽裕，加以近日央行冲销力道略为减弱，令RP区间低位成交比重增加，甚至有少数成交利率略微下移；只不过市场谨慎看待6月季底效应，下周RP利率主交投料将持稳既有区间。
他们指出，今天寿险公司自投信赎回基金的量能略见缓和，并有部分资金回笼，投信端资金分配不均的情况已有改善。此外，市场关注本月的季底与月底资金紧缩效应，票券商已提前因应，本周已开始倾向调度跨月资金，本月市场操作氛围较为保守。
“除非资金结构发生变化，不然RP利率下周变化不大!”一位证券商交易员说。
另有一票券公司交易员称，就公债殖利率曲线来看，短券殖利率明显偏低，显示市场短钱很多，激励公债RP需求增温，而RP利率已经“低到不能再低了”，下周票券商公债RP利率料持续稳在低位区间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%，少数成交在0.64%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%。(完)
(集体采写 詹静宜; 审校 黄凯/林高丽)