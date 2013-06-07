路透专访：当矽谷遇上好莱坞，华为智能手机追求结合技术及经验感觉

野村证券分析师Huang Leping指出，多数时间华为只和电信运营商打交道，对于和零售经销商交手没有那么熟悉。在工业设计方面，华为已经有进步，但基于华为对中国以外消费者非常陌生，最大障碍在于品牌知名度、一致性及品质。

郭平对品牌排名并不是很在意，认为做出更好的手机，就会有更好的销售成绩。

“我们没有非要拿到特定(品牌)排名，但我们相信如果我们做得好，自然就会有好结果，”他称。

IDC分析师TZ Wong指出，消费者相当聪明，当他们看到价格比较低，他们或许会有一些怀疑，不过一旦他们发现物超所值，像华为这样的品牌就有机会留下好印象。

郭平并没有将智能手机简单区分成高阶或低阶，而是纯粹把目标放在达成消费者对手机的需求，例如防水机型。