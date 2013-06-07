路透专访：当矽谷遇上好莱坞，华为智能手机追求结合技术及经验感觉

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
野村证券分析师Huang Leping指出，多数时间华为只和电信运营商打交道，对于和零售经销商交手没有那么熟悉。在工业设计方面，华为已经有进步，但基于华为对中国以外消费者非常陌生，最大障碍在于品牌知名度、一致性及品质。
郭平对品牌排名并不是很在意，认为做出更好的手机，就会有更好的销售成绩。
“我们没有非要拿到特定(品牌)排名，但我们相信如果我们做得好，自然就会有好结果，”他称。
IDC分析师TZ Wong指出，消费者相当聪明，当他们看到价格比较低，他们或许会有一些怀疑，不过一旦他们发现物超所值，像华为这样的品牌就有机会留下好印象。
郭平并没有将智能手机简单区分成高阶或低阶，而是纯粹把目标放在达成消费者对手机的需求，例如防水机型。
“在技术层面我们有很多突破。我不懂高阶或低阶。我们只在乎满足顾客需求，”郭平称。(完) (编译/审校 洪曦/蔡美珍/李婷仪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。