中国公开市场：央行首次运用SLO工具向市场提供短期流动性--市场人士

路透北京6月7日 - 一位知情人士周五向路透表示，中国人民银行今日首次运用了公开市场短期流动性调节工具（SLO），以扶助部分机构因存款准备金清算补缴等扰动产生难以为继的流动性。

“今天确实做了SLO，但数量没有市场传闻的（1500亿元人民币）那般大，也只是投给了非常少的几家机构，”上述知情人士透露。

路透暂未获得中国央行的相关评论。

中国人民银行于2013年年初创设了公开市场短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations，SLO）和常设借贷便利（Standing Lending Facility，SLF），在银行体系流动性出现临时性波动时相机运用。