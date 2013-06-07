马来西亚期市：棕榈油期货触及逾两个月高点，因预期库存料减少

路透新加坡6月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至逾两个月来高点，并连续五周上涨，因投资人进一步押注马国5月棕榈油库存减少。

一项路透调查显示，5月库存水准很可能自4月的193万吨减至178万吨，为近一年来最低，因出口需求及国内消费超出产量。

马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布官方产出及库存数据。同日船货调查机构将公布6月1-10日的出口数据，料显示较上月同期改善。

“在MPOB数据出炉前，我们看到更多仓位调整，我们也看到有更多因应斋戒月、来自印度的订单。”吉隆坡当地大宗商品经纪商的交易员说。

指标8月棕榈油期货 收高0.9%，至每吨2,457马币(林吉特)。盘中高位达2,471马币，为3月27日以来高点。

整体成交量为42,434口，高于平日均值的35,000口。

路透市场分析师王涛称，波浪图形技术面显示棕榈油料在2,457马币左右触顶。

本周棕榈油上涨2.5%。(完)

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