马来西亚期市：棕榈油期货触及逾两个月高点，因预期库存料减少

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡6月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五升至逾两个月来高点，并连续五周上涨，因投资人进一步押注马国5月棕榈油库存减少。
一项路透调查显示，5月库存水准很可能自4月的193万吨减至178万吨，为近一年来最低，因出口需求及国内消费超出产量。
马来西亚棕榈油局(MPOB)下周一将公布官方产出及库存数据。同日船货调查机构将公布6月1-10日的出口数据，料显示较上月同期改善。
“在MPOB数据出炉前，我们看到更多仓位调整，我们也看到有更多因应斋戒月、来自印度的订单。”吉隆坡当地大宗商品经纪商的交易员说。
指标8月棕榈油期货 收高0.9%，至每吨2,457马币(林吉特)。盘中高位达2,471马币，为3月27日以来高点。
整体成交量为42,434口，高于平日均值的35,000口。
路透市场分析师王涛称，波浪图形技术面显示棕榈油料在2,457马币左右触顶。
本周棕榈油上涨2.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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