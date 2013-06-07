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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 19:12 BJT

东南亚股市：多数上涨，但菲律宾及印尼股市周线跌幅深

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     428.30       2.81      +0.66      +0.99     424.10
 新加坡                                3184.72      -8.79      -0.28      +0.56    3167.08
 马来西亚                              1775.59       5.99      +0.34      +5.13    1688.95
 泰国                                  1516.24      26.03      +1.75      +8.93    1391.93
 印尼                                  4865.32    -135.90      -2.72     +12.71    4316.69
 菲律宾                                6701.95      92.94      +1.41     +15.30    5812.73
 越南                                   527.97       7.07      +1.36     +27.61     413.73
 (完)
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