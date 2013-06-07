中国金融：证监会启动新一轮新股发行改革，要求申报即预披露--意见稿

路透北京6月7日 - 深化新股发行体制改革是促进资本市场健康发展的关键。中国证监会网站周五刊登“关于进一步推进新股发行体制改革的意见（征求意见稿）”，其中重点改革举措包括申报即预披露、IPO在审企业可申请先发行公司债、引入主承销商自主配售机制等。

证监会在意见稿中并表示，调整网下配售比例以及网下网上回拨机制，还规定在发审会前，证监会可对保荐机构等相关中介机构的工作底稿及尽职履责情况进行抽查。

“进一步提前招股说明书预先披露时点...发行人招股说明书申报稿正式受理后，即在中国证监会网站披露，”征求意见稿称。

同时，为积极探索和鼓励企业以发行普通股之外的其他股权形式或以股债结合的方式融资，意见稿允许申请IPO的在审企业，可申请先行发行公司债。

中国新股发行体制改革可谓路途漫长，20多年来先后经历过审批制和核准制两个阶段。去年4月证监会出台了《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，之后还有一系列改革举措出炉。今年3月，肖钢出任证监会第七任主席，继续带领资本市场走向改革“深水区”。

本次征求意见稿重点之一还包括改革新股配售方式，引入主承销商自主配售机制，规定网下发行的新股由主承销商在提供有效报价的投资者中自主选择投资者进行配售。

此外，还调整网下配售比例，要求公司股本4亿元以下的，网下配售比例不低于IPO数量的60%；股本超过4亿元的网下配售比例不低于70%；余下部分向网上投资者发售。

“既定的网下配售部分认购不足的，应当中止发行，发行人和主承销商不得向网上回拨股票，”意见稿称。

证监会还调整网下网上回拨机制，网上投资者有效认购倍数在50倍以上但低于100倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为IPO数量的15%；网上投资者有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为30%。

而为了进一步提高信息披露质量，征求意见稿还要求，招股说明书预先披露后，发行人相关信息及财务数据不得随意更改，倘若审核过程中发现有信息自相矛盾等情况，证监会将中止审核，并在12个月内不再受理相关保荐代表人推荐的发行申请。

为了加大监管执法力度，“在发审会前，证监会将对保荐机构、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构的工作底稿及尽职履责情况进行抽查，”意见稿称。(完)

欲浏览征求意见稿全文，请点击证监会网站链接(here) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)