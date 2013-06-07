国际油市：亚洲180-cst燃料油近月价差劲升，交易商称偏多操作所致

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡6月7日 - 亚洲180-cst燃料油近月跨月价差周五劲升至逾15个月高位，现货升水触及逾一年高位。
180-cst燃料油互换6月/7月价差每吨走阔0.75美元，至逆价差逾7美元。
但一些交易商表示，180-cst燃料油走强是因为偏多操作所致，并非反映基本面紧俏。
周五现货交易降至仅10万吨，但本周总成交量已触及约110万吨的纪录高位。
180-cst燃料油现货成交五笔。BP向Gunvor买进2万吨180-cst燃料油，每吨较新加坡报价高出7美元，7月2-6日装运。
嘉能可向三井买进2万吨180-cst燃料油，每吨较新加坡报价高出7美元，7月3-7日装运。
Lukoil向BP卖出2万吨180-cst燃料油，每吨620.75美元，6月23-27日装运。
壳牌向嘉能可卖出2万吨180-cst燃料油，每吨618.00美元，7月3-7日装运。
三井向BP卖出2万吨180-cst燃料油，每吨618.00美元，7月2-6日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校李婷仪)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。