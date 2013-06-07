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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 20:22 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油近月价差劲升，交易商称偏多操作所致

路透新加坡6月7日 - 亚洲180-cst燃料油近月跨月价差周五劲升至逾15个月高位，现货升水触及逾一年高位。

180-cst燃料油互换6月/7月价差每吨走阔0.75美元，至逆价差逾7美元。

但一些交易商表示，180-cst燃料油走强是因为偏多操作所致，并非反映基本面紧俏。

周五现货交易降至仅10万吨，但本周总成交量已触及约110万吨的纪录高位。

180-cst燃料油现货成交五笔。BP向Gunvor买进2万吨180-cst燃料油，每吨较新加坡报价高出7美元，7月2-6日装运。

嘉能可向三井买进2万吨180-cst燃料油，每吨较新加坡报价高出7美元，7月3-7日装运。

Lukoil向BP卖出2万吨180-cst燃料油，每吨620.75美元，6月23-27日装运。

壳牌向嘉能可卖出2万吨180-cst燃料油，每吨618.00美元，7月3-7日装运。

三井向BP卖出2万吨180-cst燃料油，每吨618.00美元，7月2-6日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校李婷仪)
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