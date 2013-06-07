国际油市：亚洲石脑油裂解价差进一步下降

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡6月7日 - 亚洲石脑油价格周五升至两个交易日高点每吨877.5美元，扭转上日跌势，但石脑油裂解价差连跌三日，跌至四个交易日低位每吨98.40美元，因市场担心供应充裕。
交易商称，市场疲弱可能造成部分原订7月自西方抵达亚洲的船货取消，因卖家希望使供应维持偏低，而溢价水准持坚。
本周除马来西亚以外，现货需求多半平淡，因科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp，KPC)持续在伦敦与买家进行定期合约磋商。
但交易商称，KPC料将以离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水31美元，敲定2013年8月起的为期一年交易，因至少有一个买家已同意新价格，这较此前一项自2013年4月至2014年3月合约所创的纪录高价低了11.42%。
韩国Lotte Chemical位于马来西亚的分支Titan发出招标，寻求最高5万吨7月11-15日运抵巴西古丹(Pasir Gudang)的石脑油。将于6月10日授标。
部分交易商寄望后续有强劲需求，因替代原料液化石油气(LPG)价格在走升。
“既然LPG变贵了，石化制造商将研究再度买进石脑油，”一名交易商说。
亚洲汽油裂解价差上升至每桶10.92美元，因即期供应趋紧。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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