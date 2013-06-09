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货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 13:43 BJT

中国房地产：1-5月房地产开发投资同比增20.6%，新开工面积增1%

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周日公布，中国1-5月房地产开发投资同比增20.6%，略低于1-4月的增速21.1%。

统计局并公布，1-5月房屋新开工面积同比增长1%；商品房销售面积同比增长35.6%，销售额增长52.8%。

此前数据显示，1-4月房屋新开工面积同比增1.9%；同期，商品房销售面积同比上升38%，销售额同比增59.8%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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