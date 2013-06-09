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货币新闻 | 2013年 6月 9日 星期日 13:41 BJT

中国数据：5月发电量4,104亿千瓦时，同比增长4.1%--国家统计局

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周日公布数据显示，5月发电量4,104亿千瓦时，同比增长4.1%。

统计局数据并称，中国5月原油加工量3,906万吨，同比上升2.4%；同期钢材产量9,119万吨，同比增加11.3%。（完）

(欲了解详情，请点选中国国家统计局here) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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