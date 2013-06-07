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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 20:46 BJT

表格：美国5月非农就业岗位增加17.5万个，高于市场预估

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

5月 4月 (前值) 3月 (前值)

每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.8 33.8

平均时薪(美元) 20.08 20.07 20.06 20.04 20.04

(较前月变动,%) 0.0 0.1

5月 4月 (前值) 3月 (前值)

整体民间产业 178 157 176 154 154

商品生产 -1 -15 -9 14 15

--建筑 7 -2 -6 16 13

--制造 -8 -9 0 -4 2

服务提供 179 172 185 140 139

--批发 7.9 3.9 4.1 3.4 2.9

--零售 27.7 19.9 29.3 -2.8 -3.9

--运输和仓储 -3.9 5.9 4.2 -4.1 -6.7

--资讯 3 -7 -9 3 2

--金融活动 4 9 9 6 5

--专业和企业服务 57 60 73 59 64

--临时服务 25.6 26.4 30.8 19.5 25.5

--休闲娱乐/酒店餐饮 43 39 43 31 38

政府部门 -3 -8 -11 -12 -16

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

5月 4月 3月

劳动力人口 420 210 -496

就业人口 319 293 -206

失业人口 101 -83 -290

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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