表格：美国5月非农就业岗位增加17.5万个，高于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
民间非农业部门生产职位所得与工作时间:
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
每周平均工时 33.8 33.7 33.7 33.8 33.8
平均时薪(美元) 20.08 20.07 20.06 20.04 20.04
(较前月变动,%) 0.0 0.1
5月 4月 (前值) 3月 (前值)
整体民间产业 178 157 176 154 154
商品生产 -1 -15 -9 14 15
--建筑 7 -2 -6 16 13
--制造 -8 -9 0 -4 2
服务提供 179 172 185 140 139
--批发 7.9 3.9 4.1 3.4 2.9
--零售 27.7 19.9 29.3 -2.8 -3.9
--运输和仓储 -3.9 5.9 4.2 -4.1 -6.7
--资讯 3 -7 -9 3 2
--金融活动 4 9 9 6 5
--专业和企业服务 57 60 73 59 64
--临时服务 25.6 26.4 30.8 19.5 25.5
--休闲娱乐/酒店餐饮 43 39 43 31 38
政府部门 -3 -8 -11 -12 -16
基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):
5月 4月 3月
劳动力人口 420 210 -496
就业人口 319 293 -206
失业人口 101 -83 -290
注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。