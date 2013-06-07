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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 21:46 BJT

美国热股：Gap同店销售表现超出预期，股价盘初上涨逾2%

路透6月7日 - Gap 周四公布了同店销售，其受到Gap连锁店和Old Navy品牌连锁店旺盛销量的带动。全公司同店销售上扬7%，远超预期。

Gap周五盘初劲扬2.39%，报41.96美元。(完)
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