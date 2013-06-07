国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，受非洲需求支撑

路透新加坡6月7日 - 亚洲柴油裂解价差周五收在两个交易日低点每桶16.84美元，上日曾触及两个月高点，虽然今日下跌，但目前仍比一个月前上涨近14%，反映市况趋坚。

“柴油有来自非洲的支撑助力，这提振了市场信心，”新加坡一交易商称。

“此外，东南亚买家最近也在市场现身。”

台湾台塑石化计划，旗下日炼油量54万桶的麦寮厂7月起产能利用率提高至90%以上，目前为67%。

一名发言人称，台塑石化麦寮厂本月产能利用率维持偏低，因其中一座汽油提炼装置仍在检修，预计6月底重启。

但阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的库存反映出需求迟滞。

SK Energy向兴隆卖出25万桶500ppm柴油，6月23-30日装运，离岸价(FOB)较新加坡报价每桶升水1.10美元。(完)

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