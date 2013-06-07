国际油市：亚洲柴油裂解价差持坚，受非洲需求支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡6月7日 - 亚洲柴油裂解价差周五收在两个交易日低点每桶16.84美元，上日曾触及两个月高点，虽然今日下跌，但目前仍比一个月前上涨近14%，反映市况趋坚。
“柴油有来自非洲的支撑助力，这提振了市场信心，”新加坡一交易商称。
“此外，东南亚买家最近也在市场现身。”
台湾台塑石化计划，旗下日炼油量54万桶的麦寮厂7月起产能利用率提高至90%以上，目前为67%。
一名发言人称，台塑石化麦寮厂本月产能利用率维持偏低，因其中一座汽油提炼装置仍在检修，预计6月底重启。
但阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的库存反映出需求迟滞。
SK Energy向兴隆卖出25万桶500ppm柴油，6月23-30日装运，离岸价(FOB)较新加坡报价每桶升水1.10美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。